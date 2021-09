Cursos online e gratuitos ensinam a adolescentes conceitos de design

A IBM, empresa internacional de tecnologia, anunciou que está oferecendo cursos online gratuitos em português e uma credencial digital (badge) em colaboração com a Adobe. A colaboração foi desenvolvida para ajudar na preparação de alunos, principalmente de baixa renda, para carreiras acadêmicas e profissionais de sucesso, ensinando princípios básicos de design e ferramentas de criatividade que são muito valorizadas pelos empregadores atualmente. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente aos alunos por meio do programa SkillsBuild para Estudantes da IBM (IBM SkillsBuild for Students - acesse aqui).

“A IBM agradece à Adobe por colaborar no conteúdo que pode ajudar a preparar alunos de todas as origens para o mercado de trabalho”, disse Justina Nixon-Saintil, Vice-Presidente e Head Global de iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa da IBM. “Estudantes em preparação para carreiras em todos os setores precisam se sentir confortáveis ​​com uma variedade de habilidades com enfoque técnico e humano. A colaboração entre a Adobe e a IBM visa inspirar a criatividade e ajudar os alunos a se tornarem melhores comunicadores e membros de equipe à medida que ingressam no mercado de trabalho profissional”.





O IBM SkillsBuild for Students oferece cursos gratuitos de design visual para ajudar os adolescentes a terem mais sucesso no início de suas carreiras. Por exemplo, o programa oferece um curso de "Princípios Básicos de Design", desenvolvido em conjunto por Adobe e IBM. Este treinamento ajuda os alunos a reconhecer a aparência de um bom design, permite que eles ouçam designers profissionais experientes e ganhem recursos para aplicar princípios de design a projetos reais. Os estudantes exploram o valor da consistência visual, do equilíbrio e da proporção. Além disso, eles têm acesso a cursos selecionados em ferramentas de criatividade padrão da indústria, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign.

“Criatividade e conteúdo são os motores da economia global”, disse Mala Sharma, Vice-Presidente e Gerente Geral de Creative Cloud Product Marketing & Community da Adobe. “Independentemente da carreira que você escolher, a expressão criativa e a narração de histórias continuarão a ser não apenas recursos necessários, mas também esperados, portanto, as habilidades criativas são muito importantes para a força de trabalho do futuro. A Adobe tem orgulho de ser parceira da IBM em seu programa SkillsBuild for Students para equipar os estudantes com habilidades criativas essenciais que irão prepará-los para o sucesso em um mundo em constante mudança”.

Essas habilidades são essenciais para uma variedade de profissões e preparam os alunos para suas experiências futuras no ambiente de trabalho. Por exemplo, este programa de aprendizagem ajudará os alunos a apresentar ideias uns aos outros e aos clientes, engajando-os com uma narrativa clara e envolvente. Após realizar o curso com sucesso, os alunos recebem uma credencial (badge) de Princípios Básicos de Design, que pode ser usada em seus currículos para mostrar a empregadores em potencial o que aprenderam.





Além disso, a parceira com a Adobe inclui outras atividades interativas de aprendizagem e ferramenta de autoavaliação, como uma que permite aos alunos explorar as diferentes personalidades criativas que podem expressar por meio das artes visuais. Criado a partir de pesquisa psicológica, o exercício ajuda os alunos a compreender e maximizar seu potencial criativo em todas as esferas da vida, incluindo o ambiente de trabalho.

O teste avalia as habilidades e tendências dos alunos: como alguém pensa, age e vê o mundo. Os alunos podem descobrir se são artistas, pensadores, aventureiros, criadores, produtores, sonhadores, inovadores ou visionários. Cada tipo pode fazer contribuições únicas para uma determinada equipe na escola, em casa e no trabalho.

Conforme mostrado em pesquisa, a criatividade e os “4 Cs” (pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade) podem ajudar os jovens a se desenvolverem acadêmica, cívica e profissionalmente. Na verdade, adolescentes de origens desfavorecidas que se envolvem com arte, incluindo artes visuais, têm resultados mais bem-sucedidos como adultos do que seus colegas que não tinham atividades curriculares relacionadas a artes, de acordo com um relatório do National Endowment for the Arts (acesse aqui o relatório).







Os cursos da Adobe estão disponíveis em inglês, português e espanhol. Esses e muitos outros cursos de temas como habilidades de tecnologia e carreira para o local de trabalho podem ser encontrados a partir deste link.

Educadores que usam o curso de princípios básicos do design com os estudantes podem encontrar outras ofertas gratuitas para ajudar a promover a criatividade de seus alunos no Adobe Education Exchange, através deste link.