Escola de Londrina promove merenda especial para chamar alunos nesta quarta e quinta

“Devido a esses episódios, tem diminuído a frequência de estudantes, muitas vezes até por receio dos pais. Então, resolvemos fazer este ‘dia D’, como tem em outras campanhas como a vacinação, para tranquilizar os pais e para que as crianças venham para a escola sem preocupação”, explica o vice-diretor do colégio, Edinaldo Facio.

Os 1.103 alunos do Colégio Estadual Lúcia Barros Lisboa terão, nesta quarta (19) e quinta-feira (20) suas refeições preferidas nos três turnos de aula. Para atrair os estudantes, as merendeiras preparam estrogonofe e cachorro-quente, respectivamente, num clima de confraternização para os horários de intervalo





E a ação, deu resultado? “Deu resultado esta manhã. Foi preciso mobilizar outros setores, a secretaria ajudou, a direção e os professores se envolveram. Tivemos de ampliar o intervalo para dar conta

[de alimentar todos] e o grêmio estudantil colocou música no intervalo”, conta o vice-diretor. E complementa: “O colégio precisa deles. Sem alunos, não existe escola.”





De acordo com Facio, outras unidades escolares também prepararam ações em conjunto com o NRE. A reportagem tentou contato por telefone e aplicativo de mensagens com a coordenadora do núcleo regional, Jéssica Pieri, mas ela não retornou até a publicação.

