Governo anuncia concurso para contratar 1,2 mil professores estaduais, mas número é insuficiente, aponta sindicato

O governo do Paraná anunciou, nesta segunda-feira (20), que vai promover um concurso público para a contratação efetiva de professores e pedagogos para a rede estadual de ensino. O número de vagas previsto é de 1,2 mil servidores, mas o número é insuficiente para recompor a defasagem nas escolas, na visão da APP-Sindicato (entidade que representa os trabalhadores da categoria).





O edital deve ser publicado pela Seap (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) no início de abril, contendo todas as informações sobre provas, inscrições e contratações. O certame terá duração de dois anos, mas poderá ser prorrogado por mais dois, com a possibilidade de contratar mais profissionais nesse período.

A realização de um concurso público para a contratação de professores efetivos , afirma o governo do Paraná. Os ganhos de um professor efetivado no Paraná chegam a R$ R$ 5.545,86 para 40 horas semanais, incluindo gratificação e vale-transporte.





O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destacou que a contratação de novos profissionais via concurso público fortalece a educação paranaense, já que, atualmente, o ingresso do professor na rede estadual ocorre por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado), modalidade que contrata servidores temporários e que, por conta disso, tem uma rotatividade muito grande. “Sendo concursado, o professor fica em uma escola só, cria um vínculo com a comunidade escolar que reflete na qualidade do ensino e na aprendizagem dos estudantes”, afirmou o dirigente da pasta.

