Gratuito e popular, cursinho Fênix está com inscrições abertas

Na mitologia grega, a Fênix é a ave que representa o renascimento e a esperança. São esses mesmos sentimentos que o cursinho pré-vestibular Fênix carrega há seis anos, fazendo da educação um caminho para recomeçar e gerar oportunidades.





“Acreditamos muito na educação como motor do desenvolvimento social para um País melhor, mudança de vida”, destacou Alan Antonio, o Jagua, professor de biologia e coordenador do curso.







O projeto começou em 2017 com três jovens da UEL (Universidade Estadual de Londrina) que tinham o intuito de atender estudantes sem condições de bancar os estudos de preparação para o vestibular da instituição e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

“Estou no projeto desde 2022, acabamos ficando um ano parados em razão da pandemia de covid-19. Assumi a coordenação em fevereiro deste ano. Conheci o projeto por meio de amigos que davam aula e falavam muito bem”, contou.





As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h45, em duas salas do colégio estadual Vicente Rijo, no centro. As vagas para as novas turmas estão abertas.





São 80 oportunidades e as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (15) por meio do link disponível no Instagram @cursinhofenix. O único pré-requisito é ter feito o ensino médio em escola pública ou estar cursando o terceiro ano na rede pública de ensino.





