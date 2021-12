Inscrições abertas para simulados de vestibulares do PR

O pré-vestibular Fleming Medicina abriu inscrições para os simulados de vestibulares da UFPR, da UEL e da UEM.

Os testes serão aplicados nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, respectivamente, com igual número de questões e tempos disponíveis para o preenchimento das grades de respostas do que nas avaliações oficiais.









As inscrições são limitadas e ficam abertas até quinta-feira, 30 de dezembro. Os melhores desempenhos terão direito a bolsas de estudo de até 100% no Fleming Medicina, na sede de sua preferência (Curitiba, Cascavel e Londrina), e ganharão brindes personalizados

do curso.

O pré-vestibular disponibiliza, ainda, simulados para as provas das universidades federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Estados nos quais também está presente. Inscrições e informações completas, como datas, horários e formatos em http://bit.ly/simuladosfleming.