Laboratório de Línguas da UEL está com vagas abertas para novos alunos

O Lab Línguas (Laboratório de Línguas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com vagas abertas para novos alunos (nível iniciante) e rematrículas para alunos regulares dos cursos de idiomas.





Ao todo são 106 turmas abertas, nas modalidades remota e presencial, ofertadas em oito idiomas: alemão, espanhol, inglês, francês, italiano, libras, mandarim e português para falantes de outras línguas. As inscrições estão abertas até o dia 19 de julho.

Para os cursos regulares, é preciso ter pelo menos 16 anos no ato da matrícula para participar. Os cursos para crianças são destinados a quem tem entre 7 a 12 anos. Os cursos regulares têm carga horária de 60h semestrais. As aulas no Lab Línguas iniciam em 29 de julho.





A taxa única para inscrição é de R$ 390,00 para a comunidade externa e R$ 300,00 para a comunidade interna, ambas com certificado incluso. O material didático não está incluso no valor da taxa.





NIVELAMENTO





Os classificados no teste de nivelamento realizado em junho deste ano devem efetuar a matrícula entre 11 e 19 de julho. O início das aulas nesse casos também será no dia 29 deste mês.