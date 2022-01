Londrina convoca 37 engenheiros civis para vaga temporária

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) publicou o Edital Nº 003/2022, no Jornal Oficial n° 4.531, que convoca, para aceite de vagas e manifestação de interesse, 37 candidatos aprovados no Teste Seletivo n° 211/2019. O teste seletivo é destinado a contratação, por prazo determinado, de engenheiros civis, para atuarem na Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

A convocação dos 37 candidatos aprovados é voltada para o provimento de 23 vagas remanescentes. Para aceite de vaga e manifestação de interesse, será observada rigorosamente a ordem de classificação. Uma vez providas as 23 vagas divulgadas, os demais candidatos serão desclassificados.

Para aceite de vaga e manifestação de interesse, todos os candidatos convocados deverão comparecer, no Auditório da Prefeitura Municipal de Londrina, localizado na Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar, às 13h do dia 17 de janeiro de 2022, munidos somente de RG e CPF.





O candidato que realizar o Aceite de Vaga no dia 17 de janeiro de 2022, respeitada rigorosamente a ordem de classificação e dentro do quantitativo de vagas divulgadas no Edital, deverá, obrigatoriamente, realizar a Perícia Oficial, com previsão para ocorrer entre os dias 26 a 28 de janeiro de 2022. Mais detalhes, a lista de exames admissionais e de documentos para assentamento funcional, pode ser conferida na página da SMRH, aqui.





Após a realização da perícia oficial, todos os candidatos que forem declarados apto física e mentalmente para exercício da função deverão comparecer, no prazo de até um dia útil após o recebimento do Laudo Pericial, na Diretoria de Desenvolvimento Humano/SMRH, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar, das 8h às 18h, para apresentação de todos os documentos necessários ao assentamento funcional.

Considerando que o Teste Seletivo aberto pelo Edital nº 211/2019 terá sua vigência findada em 17 de janeiro de 2022, após a referida data a Prefeitura do Município de Londrina não poderá proceder à convocação de candidatos aprovados.





Como medida necessária para prevenção e combate à Covid-19, em todas as fases apenas o candidato deverá comparecer usando máscara de contenção. Dúvidas poderão ser sanadas por meio dos telefones 3372-4033, 3372-4037 e 3372-4038, das 12h às 18h, ou pelo e-mail [email protected].