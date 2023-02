Mais de 1,2 mil estudantes da UEL terão reajuste em bolsas

Um total de 1263 estudantes bolsistas que atuam em programas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) serão beneficiados com o reajuste entre 25% e 75% nas bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e permanência anunciado nesta quinta-feira (16) pelo Governo Federal.





Os novos valores deverão ser pagos a 256 mil bolsistas da CAPES/MEC, e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já a partir do próximo vencimento, em março.

Publicidade

Publicidade





O governo também pretende ampliar o volume de bolsas para pesquisadores. Deverão ser criados mais 10 mil benefícios, ao longo do ano, segundo o anúncio.





As bolsas de mestrado e doutorado estavam sem reajuste há 10 anos e deverão ter um aumento de 40%. As bolsas de mestrado subirão de R$ 1.500,00 para R$ 2.100,00 e as de doutorado, de R$ 2.200,00 para R$ 3.100,00. As bolsas de pós-doutorado terão aumento de 25%, passando de R$ 4.100,00 para R$ 5.200,00.

Publicidade





Bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação terão acréscimo de 75%. Vão passar de R$ 400,00 para R$ 700,00. Alunos de iniciação científica, do Ensino Médio, passam a ter direito a bolsas de R$ 300,00 mensais. Já as bolsas para formação de professores da educação básica terão reajuste de até 75%. Atualmente, os valores dos repasses variam de R$ 400,00 a R$ 1.500,00.





Segundo a pró-reitora de Pós-Graduação (ProPPG) da UEL, Silvia Meletti, os novos valores não suprem a defasagem dos benefícios dos estudantes, mas serve de incentivo para fomentar a atividade de pesquisa e atrair mais candidatos para desenvolvimento de projetos de iniciação científica e de pós-graduação.

Publicidade





Segundo a pró-reitora, outra boa notícia é o anúncio da expansão das bolsas, em torno de 10 mil, que deverão ser oficializadas ao longo deste ano pela Capes e CNPq.





Segundo Sílvia a expectativa é de que o governo federal abra novos editais ou amplie a cota de bolsistas nos Programas de Pesquisa.

Publicidade





Para a pró-reitora, o aumento nas notas dos Programas da UEL registrado no ano passado, poderá refletir em um bom aproveitamento, a partir da ampliação de bolsas custeadas pelo Ministério da Educação.





A Universidade mantém hoje 80 cursos Stricto sensu (33 Doutorados e 47 Mestrados) ligados a 49 Programas de Pós, dos quais cinco podem ser considerados de excelência, com notas 6 e 7, conforme avaliação da Capes divulgada no final do ano passado.





De acordo com essa avaliação, equivalente ao quadriênio 2017/2020, 16 cursos de pós-graduação da UEL aumentaram suas notas e 32 mantiveram o conceito. Do total, 11 programas são avaliados com nota 5, com potencial de conseguir elevar o conceito nos próximos anos. Entre as estaduais, a UEL é a instituição que aparece melhor classificada na avaliação da pós-graduação com três programas com nota máxima.