Abstenção na 2ª fase do vestibular da UEL chega a 7,99% em Londrina

A taxa de abstenção na segunda fase do Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) fechou em 7,99%. Foram 565 candidatos que se ausentaram das provas, considerando os 7.075 candidatos aprovados na primeira fase. Segundo a Agência UEL, no domingo (26), primeiro dia da segunda fase do vestibular, foram 511 candidatos ausentes. Nesta segunda-feira (27), outros 54 não estiveram presentes. Os dados são da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Conforme a UEL, o número representa uma desistência baixa. Em abril deste ano, quando foi realizado o último vestibular da universidade, a abstenção foi de 13,59%.

Terceiro dia de provas para candidatos de quatro cursos

De acordo com Sandra Garcia, responsável pela Cops, um levantamento recente demonstrou que os candidatos aprovam a prova do segundo dia da segunda fase. Embora as questões sejam discursivas, elas oferecem ao estudante a possibilidade de expressar o conhecimento acumulado durante todo o Ensino Médio, de forma que os vestibulandos afirmam que têm condições de acerto maiores.

Candidatos que estão prestanto vestibular para Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e Design de Moda, farão a Prova de Habilidades Específicas nesta terça-feira (28). São 628 estudantes divididos da seguinte forma: 114 em Artes Visuais; 246 em Arquitetura e Urbanismo; 155 em Design Gráfico; e 113 em Design de Moda. As provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde no CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo) e no Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados). As atividades dos demais alunos nesses centos serão interrompidas durante toda a terça-feira para aplicação das provas.

Em entrevista neste domingo, Marta Favaro, confirmou que o CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) deverá avaliar um novo modelo de provas do Vestibular, que, se aprovado, deverá ser implantado a partir do próximo concurso. Um Grupo de Trabalho fez uma avaliação do atual modelo – realizado em duas etapas – ouvindo professores e alunos do Ensino Médio, ouvindo professores e alunos do Ensino Médio, além de estudantes ingressantes da UEL nos anos 2019 e 2020. O objetivo é adequar o processo de seleção dos futuros universitários à realidade de candidatos e escolas. Desde 2012 a UEL utiliza o atual modelo. A reunião do CEPE está marcada para a próxima quinta (30), a partir das 14 horas, na Sala dos Conselhos, no Campus Universitário.

Além do novo modelo de Vestibular, os conselheiros também deverão avaliar uma proposta elaborada pela Câmara de Graduação para ajuste do calendário acadêmico, atrasado em seis meses, atrasado em seis meses, em decorrência da pandemia de covid-19. A proposta prevê que a partir de 2025 as atividades acadêmicas estejam alinhadas com o ano civil.