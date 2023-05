Borboleta Adelpha herbita é encontrada em reserva no Vale do Ribeira após 100 anos sem ser vista

Quase uma lenda, por mais de um século, a borboleta Adelpha herbita era conhecida apenas por uma ilustração científica de 1907. O exemplar que foi utilizado para o desenho, uma fêmea da espécie, é considerado perdido.





Desde então, a borboleta nunca mais foi vista, até ser registrada no Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do país, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Com a Adelpha herbita, o Legado soma o terceiro importante registro para pesquisa sobre borboletas na Mata Atlântica.

O registro aconteceu em 2019. Mas foi em 2022, com a publicação do livro Borboletas do LABBOR (Legado das Águas, que o Laboratório de Borboletas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) entrou em contato com a pesquisadora Dra. Laura Braga, autora do livro e responsável pela pesquisa com borboletas no Legado das Águas, para informar que aquele seria o único indivíduo de Adelpha herbita em coleção biológica no mundo.