Capes cria programa de prevenção e enfrentamento de desastres

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) criou nesta quarta-feira (9) o Programa Emergencial de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Relacionados a Emergências Climáticas, Eventos Extremos e Acidentes Ambientais. A partir dessa ação, serão lançados editais para investir em projetos de pesquisa, com bolsas e recursos de custeio. A primeira seleção será publicada ainda neste mês março, com investimento de R$ 4 milhões. As informações são da Agência Brasil.

A iniciativa contribuirá para a formação de pessoal qualificado nos programas de pós-graduação stricto sensu com linhas de pesquisas voltadas ao tema. "É uma ação de caráter permanente, envolvendo todas as áreas do conhecimento, que poderão contribuir para prevenir e combater desastres que tiram vidas e causam transtornos a muitos brasileiros", disse Cláudia Queda de Toledo, presidente da Capes.

Para cada edital a ser publicado, a Capes definirá os temas prioritários, o quantitativo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o valor dos recursos de custeio, as regras de seleção e o cronograma para apresentação das propostas e divulgação dos resultados.





Todos os editais seguirão a concepção dos Programas de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG), que a Capes vem implementando desde 2020. O primeiro será sobre o tema Emergências Climáticas.