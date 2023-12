Cientistas encontram mapa celestial de 2,4 mil anos na Itália

Foi descoberta em Carso Triestino, Itália, uma pedra circular com 29 inscrições que pode representar o mapa celeste mais antigo do mundo: com ao menos 2,4 mil anos de idade, ela retrataria as estrelas de Escorpião, Órion, Plêiades e Cassiopeia, além de uma supernova desaparecida, em um ponto do céu onde atualmente poderia estar um buraco negro.





O achado consta em um estudo publicado na revista Astronomische Nachrichten, a revista de astronomia mais antiga em atividade, pelo astrônomo Paolo Molaro, do Instituto Nacional de Astrofísica de Trieste, e pelo arqueólogo Federico Bernardini, da Universidade Ca' Foscari de Veneza.

Os especialistas começaram a colaborar há aproximadamente dois anos, quando foram localizadas duas grandes pedras circulares na entrada do Castelliere di Rupinpiccolo, com cerca de 50 centímetros de diâmetro e 30 de espessura, datando de um período de 1800 a.C. a 400 a.C.





Uma das pedras não tem outras marcas de trabalho além do corte circular e pode representar o disco solar, enquanto a outra pode ser o mapa celeste mais antigo já descoberto.

Na superfície, há 29 inscrições, 24 de um lado e cinco do outro.





Todos os sinais estão distribuídos de forma irregular, no entanto, com uma orientação comum: como se fossem esculpidos pela mesma pessoa, usando um martelo e um cinzel rudimentares de metal com uma ponta de 6 a 7 milímetros.

Uma ferramenta de bronze compatível foi achada a alguns quilômetros de distância, no Castelliere di Elleri, e está preservada no Museu Arqueológico de Muggia.





Graças às simulações feitas com um software que reconstrói a abóbada celeste de épocas passadas, os pesquisadores localizaram uma sobreposição estatisticamente significativa entre 28 dos sinais esculpidos na pedra e as estrelas de Escorpião, Órion, Plêiades e Cassiopeia.

Quanto ao 29º sinal, os estudiosos sugerem que poderia representar uma supernova que não existe mais, um dos objetos que os astrônomos chamam de transitórios porque aparecem e depois desaparecem novamente. Se for assim, naquele ponto do céu, atualmente, poderia haver um buraco negro.





Ainda resta entender quem poderia ter esculpido a pedra. Sabe-se que os habitantes que viveram naquele período no Castelliere não conheciam a escrita.

Se a inscrição realmente fosse um mapa celeste, demonstraria a existência de uma surpreendente curiosidade pela astronomia já na Europa proto-histórica.





A representação do céu noturno mais antiga conhecida até os dias atuais é provavelmente o Disco de Nebra, um artefato de bronze com aplicações em ouro indicando o Sol, a Lua e as Plêiades. Proveniente da Alemanha, é datado por volta de 1600 a.C.





Para mapas “fiéis” do céu, é necessário aguardar o século 1 a.C., a época dos mapas derivados provavelmente do catálogo de Hiparco, datado de 135 a.C.