Colégio Agrícola da UEPG abre processo seletivo para ingresso em 2025

O Colégio Agrícola Augusto Ribas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (CAAR-UEPG), nos Campos Gerais, está com inscrições abertas para o curso de técnico em Agropecuária para o ano letivo de 2025.







As inscrições podem ser feitas online no site do Colégio Agrícola até o dia 13 de outubro. O processo seletivo do CAAR-UEPG é destinado apenas para egressos de 9º ano. A prova será no dia 25 de outubro (sexta-feira) às 13h30 no bloco de salas de aula do CAAR-UEPG.



Para fazer a inscrição no site é preciso anexar os seguintes documentos digitalizados: RG, declaração de matrícula do 9º ano atualizada, comprovante de endereço em nome do pai, mãe ou responsável. Além disso, é preciso pagar o boleto de inscrição no valor de R$ 40. A prova será realizada no dia 25 de outubro.