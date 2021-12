Colégio de Aplicação de Londrina faz rematrícula e cadastro de vagas para 2022

O Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Professor José Aloísio Aragão recebe, até o dia 16 de dezembro, os pedidos de rematrícula 2022. Para efetuá-la, são necessários os seguintes documentos: comprovante de residência no nome do responsável e, caso não possua, outro comprovante adicional no nome do pai, mãe e/ou responsável e atestado de vacinação. A Associação de Pais e Mestres do colégio solicita uma contribuição, que é voluntária.

O atendimento é presencial e o horário de atendimento é conforme agendamento, das 8 às 12 e das 13 às 20 horas. A cada dia, o Colégio está recebendo pedidos de uma série diferente. As rematrículas de 1ª série e 6º ano encerram nesta sexta (3). As outras prosseguem conforme o calendário, que pode ser visto neste link.

Cadastro de espera - O cadastro de espera para anos iniciais (Ensino Fundamental, 1º ao 5º) deve ser feito até o dia 17 de dezembro, presencialmente, na Secretaria do Colégio localizado no Campus Universitário, entre 7h30 e 11h30, ou das 13 às 17 horas.





A documentação necessária é: cópia da certidão de nascimento (legível) do aluno; cópia do RG e do CPF do aluno, se houver; cópia do RG e CPF do responsável; e comprovante de residência recente em nome do responsável legal pelo aluno (original e cópia).

Estudantes de outros estados, países ou rede privada, que não utilizam o sistema escolar web, devem efetuar o cadastro de espera presencialmente na unidade do Centro, na Secretaria do Colégio (rua Piauí, 720), das 8 às 12 ou das 13 às 20 horas, também até o dia 17.





Ensino Médio noturno - O Aplicação também está realizando um levantamento dos interessados em cursar o Ensino Médio Regular no período noturno em 2022, destinado a quem tem o Ensino Fundamental completo e 16 anos de idade.





O questionário pode ser respondido aqui até o dia 17, às 13 horas. Ele é um instrumento de coleta de dados para posterior divulgação de formação de novas turmas, e não configura uma pré-matrícula.





Informações – Mais informações podem ser obtidas aqui, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (43) 3371-6784.