Começam nesta sexta inscrições para PSS da educação estadual do Paraná

Começam nesta sexta-feira (10) as inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de professores e pedagogos temporários para a rede estadual de ensino do Paraná para 2023. As oportunidades são para a educação básica e profissional. O salário ofertado varia de R$ 15,17 a R$ 21,68 por hora, mais vale transporte de R$ 4,68 por hora.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os professores da educação básica deverão atuar nas seguintes áreas: Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, Pedagogo, Educação Especial, séries iniciais e programação. Já os da educação profissional atuarão nas seguintes matérias: Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Formação de Docentes, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança e Turismo, Hospitalidade e Lazer.

Continua depois da publicidade





LEIA MAIS: Seed lança edital para contratação de professores temporários para 2023





As vagas disponibilizadas são para preencher o quadro de professores nas instituições de ensino do Paraná, que está defasado devido à falta de recomposição de profissionais que deixaram a sala de aula por motivos que variam de licença a aposentadoria. Para ter mais informações, acesse o Edital do concurso ou veja o resumo abaixo.







Concurso PSS (Temporários)

Continua depois da publicidade





Orgão: SEED PRVagas: 4.000Taxa: de R$ 40,00 a R$ 60,00Cargo: ProfessorÁreas de atuação: EducaçãoEscolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: de R$ 15,17 a R$ 21,68 por hora

Inscrições: de 10 de junho a 7 de julho pelo site.





Com informações de JC Concursos.