Concurso do IBGE que seleciona profissionais para o Censo 2022 tem resultado divulgado

O resultado do PSS (processo seletivo simplificado) do Censo Demográfico 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi divulgado nesta sexta-feira (20) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), empresa organizadora do concurso.

Os candidatos para as vagas de recenseador, ACM (agente censitário municipal) e ACS (agente censitário supervisor) devem consultar o resultado no site da FGV. Clique aqui e confira o resultado final dos aprovados para recenseadores.Para o resultado final de pessoas pretas e pardas aprovadas, clique aqui.

O resultado final de pessoas com deficiência está disponível aqui.





De acordo com o IBGE, nos casos de empate na nota final foi respeitada a área de trabalho, o município e o estado escolhido, sendo o primeiro critério de desempate, em obediência ao Estatuto do Idoso, garantindo a vaga para quem tem idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição. O segundo critério foi a nota na disciplina Conhecimentos Técnicos, seguida da nota em Língua Portuguesa e em Ética no Serviço Público. Todos os critérios de desempate constam do edital do processo seletivo.