Confirmação de matrícula para novos alunos da UEL segue até esta sexta

A primeira semana de aulas na UEL (Universidade Estadual de Londrina) chega ao fim para 2,8 mil ingressantes do ano letivo 2024, assim como para todos os 12 mil estudantes de Graduação da Universidade, que participaram de uma série de eventos da Semana de Recepção (SER UEL) 2024.





Até esta sexta-feira (21), uma importante tarefa ainda deve ser feita, além de aproveitar ao máximo para conhecer o novo local de estudos e os futuros colegas de sala e curso superior: a confirmação da matrícula.

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UEL ressalta que os estudantes ingressantes têm até às 23h59 desta sexta para confirmarem a matrícula, no Portal do Estudante de Graduação. Sem a confirmação, o estudante aprovado no exame Vestibular 2024 ou Sistema de Seleção Unificado (Sisu) perde a vaga no curso.