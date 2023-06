Cops da UEL lança edital para concurso da prefeitura de Rolândia

Prefeitura de Campo Mourão anuncia 35 vagas imediatas em concurso; salários chegam a R$ 4,8 mil

A prefeitura de Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná, abriu, no dia 22 de maio, as inscrições do concurso público que oferece 35 vagas imediatas e outras em regime de CR (cadastro reserva) no município.