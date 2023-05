Prefeitura de Campo Mourão anuncia 35 vagas imediatas em concurso; salários chegam a R$ 4,8 mil

A prefeitura de Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná, abriu, no dia 22 de maio, as inscrições do concurso público que oferece 35 vagas imediatas e outras em regime de CR (cadastro reserva) no município.





Os maiores salários disponíveis - em regime CR - são para os cargos de médico do trabalho e psiquiatra, com remuneração de R$ 4.887,11 e carga horária de 20h. Confira a seguir as áreas que vão recrutar profissionais de maneira imediata:

Agente de combate às endemias (Ensino Médio) 40h - R$ 2.604,00 (uma vaga + CR)

Agente comunitário de saúde (Ensino Médio e atuação na área) 40h - R$ 2.604,00 (4 vagas + CR)

Auxiliar de atendimento infantil (Ensino Médio) 35h - R$ 1.959,00 (30 vagas + CR).





A data da realização da prova não foi informada. Não há taxas para participar do certame. Os resultados do processo seletivo serão divulgados em 23 de junho. Para mais informações, acesse o edital ou confira o resumo abaixo.

Orgão: prefeitura Campo Mourão

Vagas: 35

Taxa: processo seletivo gratuito

Cargos: professor, motorista, enfermeiro

Áreas de atuação: educação, operacional, saúde

Escolaridade: alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior

Salário: de R$ 1.443,00 a R$ 4.887,00

Cidades: Campo Mourão (PR)

Inscrições: de 22 de maio a 11 de junho pelo site.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia