Curso pré-vestibular da UEL divulga lista de convocados

O Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou, na sexta-feira (25), o edital de convocação do CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular), com 450 estudantes aprovados. As aulas começam a partir do dia 7 de abril, no formato presencial.

Neste ano, a seleção foi feita exclusivamente pelo NIS (Número de Identificação Social)/CadÚnico. Outra novidade foi a abertura de vagas para alunos que estão cursando o último ano do Ensino Médio de escolas públicas, além dos que já concluíram. Mais de 800 candidatos participaram do processo seletivo.

Os candidatos aprovados devem, agora, providenciar os documentos exigidos e imprimir o formulário disponível no site do CEPV. A documentação deve ser entregue do Prédio do PDE, localizado no final do calçadão da UEL, entre os dias 5 e 7 de abril, das 14h às 20h.