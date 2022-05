Diretora de escola em Rolândia é afastada após apresentação polêmica do Dia das Mães

A secretaria municipal de Educação de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) decidiu afastar por 60 dias do cargo a diretora da escola municipal Parigot de Souza, no jardim Novo Horizonte, após a polêmica apresentação do Dia das Mães.

Nesta semana, vídeos do evento, que aconteceu na segunda-feira (2), viralizaram nas redes sociais e foram criticados pelas famílias. Várias mães também saíram em defesa da unidade.

Nas imagens, uma cantora convidada apresenta músicas com teor sexual e consideradas impróprias para crianças menores de dez anos, que é a faixa etária da instituição.





De acordo com o município, foi aberta uma sindicância para apurar os fatos e uma nova diretora será nomeada para assumir a escola de forma interina. As medidas passaram a valer na quarta-feira (4).





