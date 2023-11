Educação de Londrina seleciona organizações para projetos esportivos, culturais e pedagógicos

A Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), está com processo de seleção aberto para OSCs (Organizações da Sociedade Civil) que desejem em enviar propostas de projetos esportivos, culturais e pedagógicos a serem desenvolvidos em 2024 na educação básica da rede municipal de ensino.





A seleção acontece por meio do Chamamento Público nº 10/2023, publicado no último dia 10 de novembro, e o período de encaminhamento dos planos prossegue até o dia 10 de dezembro de 2023. Todos os detalhes estão disponíveis na edição nº 5.042 do Jornal Oficial do Município, que traz as condições de participação, descrições de cada linha de projeto, quadro de valores, critérios de análise e demais anexos.

As OSCs aprovadas, cumprindo todas as exigências do edital, vão ter a oportunidade de celebrar Termo de Colaboração com a SME, poder colaborar com a administração para desenvolver novos projetos de iniciação em um total de nove áreas: xadrez, badminton, handebol, ginástica rítmica, esportes de aventura, capoeira, ballet, teatro e psicomotricidade. Essas atividades serão ofertadas em contraturno escolar, como já acontece com os outros projetos em desenvolvimento pelo mesmo programa.





Se todas as modalidades forem preenchidas, a Secretaria Municipal de Educação poderá alcançar, em 2024, até 19 segmentos de trabalho. Isso porque, em 2023, foram firmados 10 termos de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e as OSCs selecionadas, atingindo todas as 88 escolas municipais da rede, inclusive as rurais, em um total de 4.600 atendimentos. Tais projetos continuarão sendo executados no próximo ano. Grande parte destes já chegaram a ser ampliados, recebendo aditivos de fomento para renovarem o convênio até 2024. As iniciativas contempladas no ano passado foram no ensino de judô, karatê, taekwondo, futsal, basquete, atletismo, dança, circo, musicalização e canto coral.

Para a atual seleção, que terá projetos executados de janeiro até dezembro de 2024, a Prefeitura de Londrina investirá inicialmente R$ 1.294.000,00 para atender, com este chamamento, um total de 2.700 alunos. As crianças são da educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental, majoritariamente na faixa do 1º ao 5º ano. A projeção é que 300 estudantes possam participar das aulas em cada modalidade, caso todas sejam preenchidas.





Nesse contexto, a expectativa da SME é de atender mais de 9 mil alunos em 2024, com investimento estimado em aproximadamente R$ 4 milhões, levando em conta os recursos disponibilizados pelo edital aberto e também as ampliações programadas para o próximo exercício. Os recursos aplicados são próprios da Educação, que ainda faz a gestão da capacidade operacional junto aos professores e coordenadores, e também administra a parte financeira, incluindo a prestação de contas, habilitação de educadores, certidões e trâmites técnicos pertinentes.

A iniciativa dos projetos esportivos, culturais e pedagógicos vem sendo ampliada. Em 2022, por exemplo, foram cinco projetos esportivos e culturais de forma experimental, nas modalidades do judô, canto coral, teatro, circo e dança, atendendo aproximadamente 1.970 alunos em 31 escolas municipais. Uma novidade para 2024 é que, além de todas as 88 escolas municipais, a SME planeja levar até cinco modalidades aos 33 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), unidades que ainda não foram contempladas até o momento. A definição dependerá dos resultados do chamamento público aberto.





Para a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, este conjunto de trabalhos integrados têm feito a diferença na vida dos alunos atendidos pelas escolas municipais. “Com as iniciativas, englobando diferentes áreas, estamos conseguindo ofertar acesso gratuito a ações extraclasse, permitindo o contato com artes, cultura e esportes. Os projetos são de grande qualidade, muito bem estruturados, e envolvem aprendizados sadios, convivência e valorização do ambiente escolar. Se as famílias fossem pagar, para um só filho, aulas nessas modalidades, investiriam algo em torno de 150 e 200 reais por mês, em média. E, com estes projetos, isso tudo é de graça, na própria escola que eles já frequentam e podendo usufruir de tempo de qualidade. É sensacional. A expectativa é levar mais modalidades para todas as unidades escolares da rede municipal, ampliando a oferta”, destaca.

Segundo o professor e coordenador dos projetos esportivos e culturais Alexandre Segantin, integrante do apoio técnico especializado da SME, o envolvimento e retorno da comunidade escolar tem sido altamente satisfatórios, fortalecendo o corpo de ações do programa. “Realizamos, no segundo semestre deste ano, uma pesquisa de satisfação sobre os trabalhos feitos na primeira parte de 2023, e o resultado foi fantástico. Cerca de 95% das respostas fornecidas tiveram indicadores de avaliação entre “excelente” ou “bom”, quanto à qualidade dos serviços prestados com as crianças, acolhimento com professores, assiduidade, comprometimento, organização de materiais, comunicação com a comunidade escolar, entres outros pontos”, comentou





Quem respondeu o questionário foram os diretores das escolas municipais com o conselho escolar. “Teremos uma nova pesquisa agora em dezembro para levantar a análise referente aos trabalhos de todo este ano”, adiantou.

O educador acredita que, mais importante que os resultados apontados pelas unidades de ensino, é notar claramente como as crianças estão felizes praticando esportes e participando. “Além de ser muito benéfico para os alunos, os pais estão gostando bastante e aprovando as ações. No começo dos projetos, algumas escolas estavam preocupadas sobre como seria o desenvolvimento das aulas, mas a aceitação de todos vem sendo incrível com o andamento das atividades”, concluiu.





Os projetos esportivos, culturais e pedagógicos integram a parte diversificada do currículo escolar, conforme previsto no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/1996, e são ofertados em contraturno escolar, aumentando o tempo de permanência do estudante na escola. Tais trabalhos oportunizam o convívio social entre os participantes, por meio dos ensinamentos em cada modalidade, sua referência histórica e cultural, vivências físicas e técnicas, bem como valores e princípios educacionais desenvolvidos pela prática do esporte social.





Como são projetos de contato primário em vivência no esporte, as atividades não buscam incentivar a hipercompetitividade, mas oportunizar aprendizado, sociabilização e desenvolvimento em prol da formação integral dos estudantes. As modalidades esportivas estão previstas na Diretriz Curricular Municipal, na unidade temática Esportes.





Os projetos culturais, por sua vez, são desenvolvidos por meio de uma prática arte-educativa na qual a criatividade, a imaginação e a fantasia serão estimuladas como elementos educativos e socializadores, propiciando a experiência estética e o processo criativo por parte dos estudantes.