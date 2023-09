Em Londrina, secretaria da Mulher abre inscrições para curso de informática básica

A SMPM (secretaria Municipal de Política para as Mulheres) de Londrina está com inscrições abertas para o curso de informática básica. A formação vai ser em três encontros, aos sábados, nos dias 16, 23 e 30 de setembro, das 8h30 às 16h50. As aulas serão presenciais, nas dependências da Facop (Fundação do Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities), localizada na rua Via Láctea,62, jardim do Sol.





Podem participar mulheres a partir de 18 anos residentes em Londrina. O curso é gratuito, mas é necessário efetuar inscrição com antecedência pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

No total, o curso contempla três aulas, com intervalo de uma hora, e será fornecida alimentação no local. Além da Facop, essa formação conta com parceria do Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação).





As alunas vão aprender conceitos básicos de informática, como sistema operacional Windows, pacote Office, e recursos da internet. As aulas serão ministradas pelo professor de Informática Lucas Riyoiti Moniwa Ishiuchi.





Segundo a gerente do Centro de Oficinas para Mulheres, Carina Souza, o objetivo é dar oportunidade para que essas mulheres desenvolvam suas habilidades. “Esse curso vem para introduzir a informática na vida das pessoas e propiciar todo o conhecimento necessário para que elas manipulem um computador, consigam buscar informações e aprender mais sobre o mundo tecnológico”, pontua.