Uenp está com inscrições abertas para curso preparatório gratuito para vestibular

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas em cursos preparatórios de Literatura, Redação e Inglês para o próximo vestibular da instituição. São 180 vagas voltadas a estudantes do ensino médio, distribuídas em quatro turmas.





As inscrições são gratuitas e seguem até 22 de setembro.



A iniciativa faz parte de um projeto de extensão do Centro de Letras, Comunicação e Artes do Campus de Cornélio Procópio.





Com início previsto para 27 de setembro, as aulas serão ministradas ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, no campus da Uenp e no Espaço Jovem Evolução, uma organização da sociedade civil que atua na área da educação na cidade.



Denominado Práticas de Leitura e Produção Textual, o projeto contribui para a formação de estudantes de graduação em Letras da Uenp, que atuam como instrutores dos cursos preparatórios de curta duração. A aplicação do conteúdo é supervisionada por professores da disciplina de Estágio Obrigatório.





Essa ação extensionista começou em 2018 e já atendeu centenas de jovens interessados em ingressar no ensino superior.





