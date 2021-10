Escola Municipal é inaugurada no Residencial Acquaville em Londrina

Na manhã desta segunda-feira (4), os moradores da região leste de Londrina, especialmente aqueles que residem nas proximidades do Residencial Acquaville, comemoraram a inauguração da Escola Municipal Roberto Alves de Lima Junior, que fica na Rua Akeo Hasuda, 235.



É a maior unidade escolar da rede pública municipal de ensino de Londrina, visto que tem capacidade para abrigar até 1.000 alunos, do P4 ao 5º ano, divididos nos turnos matutino e vespertino.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, o espaço físico entregue à população é semelhante ao construído por escolas e instituições de ensino privadas no Brasil. “A população da região leste está de parabéns, porque tem agora uma escola maravilhosa, que tem tudo do bom e do melhor para atender nossas crianças. Ao lado, nós construímos uma creche e, nessa escola, o Governo do Estado do Paraná vai utilizar o espaço também para colocar o ensino estadual. Por isso, aqui na região, terá a creche, a escola municipal, o colégio estadual e um pouco mais para frente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vai atende toda a região dando qualidade no ensino, amor, carinho, respeito e atenção às crianças”, disse Belinati.





Atualmente, 197 estudantes já estão matriculados nesta unidade. Ela atende crianças a partir de 4 anos de idade e, futuramente, deverá receber também alunos de 11 anos do 6º ano, que integra o ensino fundamental II, responsabilidade do Governo Estadual. Para tanto, o Núcleo Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação devem realizar um planejamento para o uso compartilhado do espaço.

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Jessica Elizabeth Pieri, explicou que, no entorno, há outros colégios estaduais que podem atender a demanda da região. Por isso, a ideia é finalizar este ano letivo de forma planejada, para que no início do próximo as atividades já possam ser compartilhadas com a rede municipal de ensino.





“Para nós, foi uma grata surpresa, porque é uma comunidade que cresceu bastante e, no momento em que a secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, entrou em contato comigo, nós já estávamos buscando uma oportunidade para fazermos essa parceria. Então, para nós e para a comunidade dessa região geográfica, vai ser muito produtivo. Acredito que a partir do ano que vem já daremos início a essa parceria, para que as crianças que saem do ensino fundamental já possam migrar, nesse mesmo espaço, nos estudos do estado”, disse Pieri.







A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, também lembrou a população que ainda há vagas para matricular as crianças na nova escola. Para isso, basta que os pais e responsáveis pelas crianças procurem a nova unidade escolar.





“Acreditamos que, com a divulgação da inauguração da escola, tenhamos mais procura nos próximos dias. Algumas famílias se mudaram para cá recentemente, devido aos empreendimentos que são novos aqui na região. Mas, elas acabaram deixando os filhos na escola anterior, porque estávamos no ensino remoto, ou seja, on-line. Então, agora, os pais têm a oportunidade de trazer seus filhos para cá, porque está funcionando e ainda tem vaga”, explicou Moraes.





Para abrigar as crianças, com conforto e comodidade, a unidade educacional tem 3.412,12 m² de área construída, em um terreno de 10.714,84 m². Ao todo, são 18 salas de aula alocadas em dois pavimentos e dois blocos.





Há ambientes administrativos, com sala para a direção, supervisão, secretaria, depósito de materiais e área de serviço, além de um refeitório amplo, com cozinha equipada com eletrodomésticos novos e áreas especiais para o preparo de alimentos e uma horta no jardim, para incentivar o consumo de alimentos saudáveis.







Sobre isso o diretor da unidade escolar, Amauri Cardoso, lembrou que o espaço conta também com duas quadras poliesportivas, sendo uma delas totalmente coberta e a outra semi-coberta, que servirão para as aulas de educação física e atividades em contraturno escolar.





“A atual administração está fazendo um excelente trabalho, enquanto gestores e servidores públicos, porque político sério é servidor, que está para servir e fazer a diferença. Tenho muito orgulho de ter sido parceiro do prefeito nesses últimos quatro anos. Nós nos debruçamos na expectativa de atender a educação e a saúde como prioridades e acho que avançamos muito nessas duas áreas”, falou o diretor da escola.







O investimento foi de mais de R$ 8.3 milhões, advindos do cumprimento de uma obrigação do loteamento Residencial Acquaville e foi executada pela construtora MRV Empreendimentos Imobiliários. “Esse final de semana estudei várias pesquisas e é impressionante. O prefeito Marcelo Belinati tem mais de 80% de aprovação na cidade de Londrina e grande parte parte da população reconhece a administração e liderança do prefeito, que não se furtou de suas responsabilidades. O prefeito cuida de saúde, infraestrutura e de muitas áreas da cidade, mas ele tem um carinho especial pela educação e pelo ensino das nossas crianças e jovens”, disse a deputada federal, Luísa Canziani.







Para a inauguração, os alunos do P4 e do 5º ano fizeram uma apresentação de música para o prefeito Marcelo Belinati e à secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes. Depois, eles leram uma poesia que homenageia Roberto Alves de Lima Junior, plantaram uma árvore e entregaram uma flor para as autoridades e familiares do homenageado. Na oportunidades, os vereadores Matheus Thum e Flávia Cabral elogiaram a ação.





“Inauguração de escola e reforma de Unidade Básica de Saúde é algo que está se tornando em Londrina. Temos entrega toda semana”, disse Thum. “Eu sou professora da rede privada e digo que essa escola não perde em qualidade de estrutura para nenhuma escola da rede particular, aliás, ela ganha de muitas”, ressaltou Cabral.







Sobre o homenageado – A escola leva o nome de Roberto Alves de Lima Junior. Nascido em 9 de setembro de 1990, em Cornélio Procópio, interior do Paraná. Roberto foi advogado, especialista em Direito Urbanístico e em Direito do Estado, com ênfase em Direito Administrativo.





“Acredito que não teria outro prédio, a não ser uma escola para homenagear ele. Enquanto família, nós só temos a agradecer pela homenagem feita ao Robertinho e à equipe da escola, pelo amor que eles estão se dedicando a essa unidade. Tenho certeza que se depender deles, essa será a melhor escola de Londrina”, disse a mãe do homenageado, Silvana Mariza Vitoria Lima.





Roberto Alves de Lima Junior foi servidor de carreira da Prefeitura de Londrina desde 2008, quando foi designado para trabalhar no gabinete do então prefeito Homero Barbosa Neto (2009-2012). Em 2013, sob a nova administração e nomeado pelo prefeito Alexandre Lopes Kireeff, passou a exercer a função de assessor executivo na Procuradoria-Geral do Município.





Em 3 de janeiro de 2017, foi nomeado pelo prefeito Marcelo Belinati como assistente de diretoria do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), cargo que ocupou concomitantemente ao de diretor-presidente da Codel e diretor-presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina). Em 15 de abril de 2018, devido às demandas da função, passou a dedicar-se exclusivamente ao Ippul.





Em fevereiro de 2020, Roberto Alves Lima Júnior afastou-se de suas funções devido aos problemas de saúde. Em 16 de abril de 2020, a Prefeitura de Londrina perdeu um dos seus mais brilhantes servidores, vítima de complicações de Lúpus. Robertinho deixou a lição de que é possível conciliar firmeza, baseada no conhecimento técnico, com empatia pelos colegas e pelas necessidades dos cidadãos.





“Eu trabalhei com o Robertinho e ele era um especialista em direito urbanístico, que pensava na lei como a cidade deveria ser. Aqui, é uma região que foi planejada, onde a escola vem em primeiro lugar, já tendo vagas para aqueles que ainda vão estudar aqui”, disse a secretária de Educação.





Obras pela região leste – Além do CEI (Centro de Educação Infantil) Nagib Abudi Filho, inaugurado no dia 28 de setembro de 2021, a Prefeitura de Londrina realizou várias obras de infraestrutura na região leste. Entre elas a instalação de luminárias de LED e ciclovias nas principais vias públicas e a duplicação da Avenida dos Pioneiros, entre a Rua Ângelo Antônio Tronchini e a Rua dos Caquizeiros (no Arco Leste-trecho 1), ligando o bairro Acquaville até Ibiporã. Agora, a Prefeitura está trabalhando para a segunda fase de duplicação, que ligará a Avenida dos Pioneiros à Avenida Dez de Dezembro.





Estiveram presentes no evento, além das autoridades mencionadas, os vereadores Fernando Madureira, Flávia Cabral, Jairo Tamura, Ailton Nantes, Chavão e Matheus Thum; o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; os secretários municipais de Governo, Alex Canziani; Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos; o presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Londrina, Tadeu Felismino e o diretor-presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez.