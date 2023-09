Escolas particulares vão ter reajuste médio de 9% em 2024

As mensalidades das escolas particulares devem subir, em média, 9% em 2024, segundo levantamento do Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil. No total, 979 estabelecimentos de ensino de praticamente todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins, responderam ao questionário. Há instituições que vão manter o mesmo valor praticado este ano e há reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado este ano.





Não existe, por lei, um limite máximo para o aumento do custo das escolas particulares, conforme a Lei 9.870/1999, mas os estabelecimentos de ensino devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo, ainda que a variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

“Apesar de causar estranheza o reajuste ser maior que a inflação, isso é natural, por conta da lógica do reajuste, que prevê tanto o reajuste inflacionário quanto o nível de investimento que escola fez ao longo do ano”, explica o sócio-fundador do Melhor Escola, Sergio Andrade.





Para Andrade, o país entra agora em uma fase de maior normalidade, após o período de pandemia, que refletiu nos custos. “Estamos saindo de um evento disruptivo, que foi a pandemia. É natural que o nível de investimento varie mais do que em um contexto mais estável de mercado”, afirma.

No reajuste das mensalidades são levados em consideração índices inflacionários como o IPCA (Índice de Preços no Consumidor) e o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado). Além disso, considera-se os acordos salariais firmados com os sindicatos e os reajustes salariais tanto para os professores quanto para os demais funcionários, além dos investimentos feitos nas instituições de ensino.





Com base nesses e em outros dados, como a expectativa de estudantes matriculados, estabelece-se o valor da anuidade, que não pode ser alterado ao longo de todo o ano letivo.

