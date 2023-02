Paraná vai sediar conferência latino-americana de educação superior

A ação foi articulada pela Seti (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), em parceria com a Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público), com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

A expectativa é reunir 2 mil lideranças universitárias, entre reitores, pró-reitores, diretores e outros gestores de instituições de ensino superior do Grulac (Grupo de Países da América Latina e Caribe), composto por 33 países-membros das Américas Central e do Sul, além de algumas ilhas das Índias Ocidentais.

Naquele ano foi aprovado um plano de ação para o decênio, com previsão de uma reunião de acompanhamento das atividades (Cres+5). O objetivo, agora, é avaliar os avanços e desafios da educação superior nos países que integram o bloco, considerando, inclusive, os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, sediar essa conferência é uma oportunidade para consolidar a educação superior paranaense associada ao desenvolvimento sustentável. “O intuito é discutir ações de internacionalização e integração do sistema educacional latino-americano, reforçando o papel da ciência, pesquisa e inovação frente aos desafios sociais e econômicos, sem perder de vista os mecanismos de articulação institucional entre governos e demais agentes do ensino superior”, afirma.





O reitor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Miguel Sanches Neto, que preside a Apiesp e a rede de universidades da Zicosur (Zona de Integração do Centro Oeste da América do Sul), destaca o protagonismo paranaense em relação à educação superior.

“Pensar o ensino superior numa perspectiva internacional é uma forma de fortalecer as ações locais de nossas instituições de ensino superior. Como estado da Federação que mais investe em ensino superior, o Paraná tem um compromisso histórico com o conhecimento universitário que dinamizou todas as áreas de desenvolvimento do Estado”, enfatiza.





A conferência deve ocupar diferentes espaços da capital paranaense, como o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública do Paraná, a Capela Santa Maria, o prédio histórico da UFPR (Universidade Federal do Paraná), o Cine Passeio, o Paço da Liberdade e o auditório Brasílio Itiberê da Secc (Secretaria de Estado da Cultura).

