Especializações da UEL estão com inscrições abertas em Londrina

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para 37 especializações, com previsão de início das aulas em março de 2024. Os cursos contornam diversas áreas do conhecimento e pertencem a oito centros de estudos.





As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e os inscritos devem enviar, além dos documentos exigidos, a comprovação do pagamento do preço público de inscrição, de R$ 81, dentro dos prazos estipulados nos editais específicos de cada curso. Confira mais informações sobre os editais e inscrições neste link.

Publicidade

Publicidade





Podem se inscrever pessoas que já possuem um diploma de curso de graduação. Em caso candidatos que estejam no último semestre, deverá constar no documento, certificado ou atestado, a data de conclusão da graduação anterior ao início do primeiro semestre letivo de 2024 e a data de previsão de colação de grau.

Dentre os cursos ofertados neste momento estão as especializações em Neurociências no CCB (Centro de Ciências Biológicas); Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde no CCS (Centro de Ciências da Saúde) ; Machine Learning e Big Data no CCE (Centro de Ciências Exatas) ; Mídias Digitais: Design e Comunicação no CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes) ; Educação Física na Educação Básica no CEFE (Centro de Educação Física e Esporte) ; Direito da Família e Sucessões: Teoria e Prática no CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados); Engenharia de Segurança do Trabalho no CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo); e Religiões e Religiosidades CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas).





O edital contendo as regras gerais dos programas prevê isenção do valor total do preço público de inscrição para eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que atuaram como mesários ou outras funções nos últimos dois anos. Além disso, traz a lista de documentos exigidos para candidatos estrangeiros, detalhes sobre o processo de seleção e divulgação dos resultados.