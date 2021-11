Está disponível o cronograma para matrículas novas na rede municipal de Rolândia

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de Rolândia divulga o cronograma para matrículas novas na Rede Municipal de Ensino da cidade.

O cronograma foi elaborado considerando a Instrução Normativa nº 13 de 12 de Novembro de 2021 da SME (Secretaria Municipal de Educação), sobre rematrículas e matrículas novas na Rede Municipal de Ensino de Rolândia para o ano letivo de 2022, e considerando a Deliberação 02/2014 Educação Infantil, § 2.º - A matrícula na Educação Infantil é obrigatória para todas as crianças a partir de 4 anos de idade e com 4 anos completos até 31/03/2022.

De 22 a 26/11/2021: Matrículas novas para alunos que moram na região da Instituição de Ensino com comprovante de endereço, cópia recente da Copel ou Sanepar em nome do responsável. (Caso a fatura não esteja no nome do responsável pelo aluno, este deverá trazer outra conta junto com a da Copel/Sanepar, em seu nome para comprovar o endereço);





De 01/12/2021 a 03/12/2021: Matrículas novas das vagas remanescentes para alunos que NÃO moram na região da Instituição de Ensino.

Documentação necessária para matrícula na Rede Municipal de Ensino de Rolândia:

I - Cópia e original da Certidão de Nascimento e RG (Carteira de Identidade) para EJA (Educação para Jovens e Adultos);

II - Atestado de Vacinação (para todos o anos – CMEIs e Escolas).

III - Cópia RG e CPF do responsável.

IV- Cópia ATUAL da fatura da Copel ou Sanepar. (Caso a fatura não esteja no nome do responsável pelo aluno, este deverá trazer outra conta junto com a da Copel/Sanepar, em seu nome para comprovar o endereço);

V- Declaração de participante do Programa Bolsa Família com o número do NIS (para quem recebe o benefício);

VI- cópia do cartão SUS

VII- 01 ou 02 Fotos ¾ (a critério da escola) para ficha de matrícula e pasta individual.





Mais informações podem ser acessadas pelos telefones: 3906-1072 ou 3906-1095.