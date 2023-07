Férias em Londrina: Atividades educativas levam famílias à biblioteca

Manter as crianças ativas durante o recesso escolar é uma missão e tanto para pais e responsáveis. Práticas saudáveis, seguras e prazerosas são as eleitas pelas famílias que buscam também tornar a experiência equilibrada para os pequenos. Felizmente, a programação da Biblioteca Infantil de Londrina vem ao encontro desses anseios.





Cientes disso, muitas famílias marcaram presença no primeiro dia das ações culturais das férias de julho da Biblioteca Infantil - que segue até o dia 21 - com a oferta de contação de histórias e oficinas relacionadas às narrativas. O objetivo da inciativa é inserir o livro e a leitura no cotidiano das crianças e assim formar leitores críticos e reflexivos. A Biblioteca fica na Praça 1º de Maio, 110, Centro (em frente à Concha Acústica).

Para a autônoma Renata Louise Rosa Dias, 37 anos, e seu filho Bernardo Rosa Dias, três anos, eventos assim são seus os seus prediletos. Muito interessado nas histórias por de trás dos livros, Bernardo gosta de ouvir a mãe e também criar. A família considera que a oferta de atividades lúdicas e em contato com a natureza preservam a criatividade dele. "Inseri a leitura antes do primeiro ano de vida e não dei acesso a telas até os dois anos. Nos dias de hoje, ele assisti a no máximo três desenhos de 15 minutos com conteúdos positivos para o desenvolvimento dele", relata.





Um vocabulário rico, fala desenvolvida e comportamento criativo estão entre as qualidades observadas pela família. A bordo da Biblioteca Móvel da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), projeto que estimula a consciência ambiental nas crianças, o pequeno pergunta para a mãe se irão viajar de ônibus. "Hoje a viagem será diferente", responde Dias. Diante das árvores e animais de madeira, Bernardo assume a viagem: "Era uma floresta seca, um tiranossauro cuspiu bastante água e salvou todas as árvores e animais", narra o menino.





