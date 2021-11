Festa do Livro da USP será virtual e terá desconto de até metade do preço

A 23ª edição da tradicional Festa do Livro da USP (Universidade de São Paulo) será entre os dias 8 e 15 de novembro, mas o público já pode fazer um tipo de “passeio virtual” pelos estandes das livrarias, para conhecer as promoções de no mínimo 50% e escolher as publicações que desejam.

Com a pandemia de Covid-19, esta será a segunda vez em que o acesso será totalmente online e boa parte das 225 editoras disponibilizaram com antecedência o catálogo de títulos, com valores, por meio do site https://festadolivro.edusp.com.br/editoras.

Organizada anualmente pela Edusp (Editora da USP) desde 1999, a Festa do Livro da USP busca aproximar leitores de editoras, ao oferecer livros de qualidade a um preço especial. A única exigência é de um desconto mínimo de 50% no preço de capa.





O evento permite ao leitor o contato com editoras que têm pouco espaço no mercado editorial normalmente, ao apresentar muitas editoras de pequeno porte. Assim, o número de expositores aumentou de 181 na também virtual edição de 2020 para 225 neste ano.

O próprio nome do evento busca essa pluralidade. Segundo a Edusp, em uma festa os leitores e editoras são convidados a participar, diferentemente de uma feira. Já a lista de obras em catálogo pode ser mostrada na íntegra, o que não acontece nas livrarias de rua ou shopping por falta de espaço diante de tantos lançamentos. Isso significa mais vendas e a possibilidade de girar o estoque e ganhar capital de giro, em um momento econômico complicado para todo o setor e todo o país.

"O passeio virtual não substituirá o contato com os amigos e a chance de sentir o cheiro dos livros, mas cria oportunidades diferentes para as editoras e evita que os visitantes carreguem aquelas sacolas pesadas. As vendas são feitas diretamente pelas lojas virtuais de cada livraria, com endereços eletrônicos já disponibilizados no site da festa. No entanto, somente a partir das 9 horas do dia 8 é que as promoções estarão disponíveis", afirma Márcio Pelozio, da Edusp.





Lançamentos - A Festa do Livro também é uma oportunidade de os leitores conhecerem os lançamentos das editoras no ano. A Edusp tem cerca de mil títulos em catálogo e traz novidades como “Erosão: Dos Solos às Civilizações”, de David R. Montgomery.





O livro de divulgação científica aborda as dinâmicas naturais dos solos e da natureza, entre as quais o fenômeno do "dust", que são as nuvens de poeira gigantes e destruidoras que ficaram mais comuns e assustaram moradores de cidades nas últimas semanas, no Centro-Oeste e no Sudeste do País (https://www.edusp.com.br/livros/erosao/).





Outro título de 2021 é “Um Americano na Metrópole Latino-americana: Richard Morse e a Formação de São Paulo”, de Ana Claudia Veiga de Castro. O livro traz a obra de Morse e mostra como a estada dele no Brasil e o contato com a rede de intelectuais brasileiros modificou o trabalho dele e contribuiu para que retratasse a evolução da capital paulista (https://www.edusp.com.br/livros/americano-na-metropole-latino-americana/).





Uma terceira novidade é “Uma História da Hungria”, de László Kontler, professor da Central European University. O livro oferece um panorama da história do país, desde os primeiros assentamentos humanos, passando pelas disputas em um estado multiétnico, até as relações com o socialismo e a transição para o pós-1989. (https://www.edusp.com.br/livros/historia-da-hungria/)





Histórico - A primeira edição da Festa do Livro da USP foi em 1999, no pátio da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas). Foram 31 editoras participantes, com publicações voltadas aos interesses dos acadêmicos.





Ao longo dos anos, o público se diversificou e houve grande aumento no número de editoras, principalmente com as editoras universitárias e também aquelas com títulos infanto-juvenis, hoje um dos destaques do evento. A festa cresceu, mudou algumas vezes de lugar e foi realizada até 2019 na Travessa C da Av. Prof. Mello Moraes, próximo ao Cepeusp (Centro de Práticas Esportivas da USP) e ao Crusp (Conjunto Residencial da USP).





Em 2020 foi necessária uma nova mudança de local, desta vez para um endereço virtual, como forma de prevenção à Covid-19. A vantagem principal foi estender o acesso às publicações a pessoas que não tinham a chance de visitar o evento ao vivo.