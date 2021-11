Comunidade universitária da UEL pode emitir a carteirinha por serviço online

Alunos de graduação, pós-graduação e servidores técnico administrativos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) podem obter sua carteirinha diretamente no respectivo Portal. Não é mais necessário recorrer à Secretaria do Departamento, Centro, ou mesmo buscar o documento na respectiva Pró-Reitoria. Basta imprimir a carteira e, se quiser, plastificá-la.

Desta forma, mesmo que o aluno, por exemplo, esteja em sua casa, muitas vezes até em outro estado, pode obter a carteira rapidamente. O documento possui um código de barras necessário para o acesso a uma série de serviços, como o próprio Restaurante Universitário. No caso dos servidores, o crachá exerce a mesma função.



Para imprimir a carteira, o estudante deve acessar o Portal, entrar em Documentos e Emissão de carteirinha. O estudante deve antes conferir os dados cadastrais. Se houver algum erro, deve entrar em contato com a Pró-Reitoria por e-mail.





Também é necessário que o aluno tenha enviado uma foto ao Portal. Se não o fez, deve antes acessar a opção “Alterar Foto”. Ela deve ser em formato 3X4, recente, tirada de frente, com boa qualidade, bem enquadrada e centralizada. Aí é clicar em Imprimir, preferentemente em impressora de boa qualidade.

Caso se perca a carteira, para evitar que quem a encontre utilize os créditos do RU, é possível gerar uma nova via, que automaticamente invalida a anterior. É preciso atentar, porém, que o número de vias é limitado. Se o prazo de validade do documento expirar, basta imprimir uma nova via.





ATI - O novo sistema das carteirinhas é um dos dois projetos desenvolvidos durante meses em conjunto com a ATI (Assessoria de Tecnologia da Informação da UEL) e disponibilizados recentemente. O outro, lançado semana passada, é o simulador de aposentadoria, acessível no Portal do Servidor pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos.