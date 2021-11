Professor da UEL está entre 20 artistas em mostra do Museu Oscar Niemeyer

O professor Rogério Ghomes, do Departamento de Design – do Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) – é um dos 20 artistas que participam da exposição “Afinidades” a partir desta sexta-feira (5), no MON (Museu Oscar Niemeyer), em Curitiba.

A proposta, uma forma de imersão no acervo e na coleção de arte brasileira que integra o MON, objetiva destacar obras do museu que dialoguem entre si, oferecendo um passeio pela história da arte desde o século 19 aos dias atuais.

Os 20 artistas participantes são paranaenses ou têm forte ligação com o Paraná. Os artistas terão a curadoria do francês Marc Pottier e da diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika. Ao todo, serão 22 composições (20 dos artistas e duas dos curadores).





O público terá a oportunidade de conferir acervos que datam do século 19, passando por objetos de origem africana e asiática, o que confere grande diversidade estética e criativa da exposição.

O professor Rogério integra a exposição junto com os seguintes artistas: André Azevedo, André Nacli, Cleverson Oliveira, Constance Pinheiro, Daniela Busarello, Eliane Prolik, Fernando Canalli, Gustavo Caboco, Juan Parada, Hugo Mendes, Juliane Fuganti, Marcelo Conrado, Marcelo Stefanovicz, Maya Weishof, Tatiana Stropp, Tom Lisboa, Tony Camargo, Washington Silvera e Willian Santos.





A exposição “Afinidades” estará aberta ao público na Sala 7 do MON, considerado o maior museu de arte da América Latina. Mais informações no site do Museu Oscar Niemeyer.