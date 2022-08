FolhaEnem está de volta com Matemática e suas Tecnologias

Com o objetivo de apoiar e incentivar os estudantes a se preparem para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o projeto FolhaEnem, que está em seu terceiro ano de execução, busca promover o acesso de toda a comunidade a conteúdos de qualidade elaborados e selecionados pela equipe de professores do Colégio Marista, uma das instituições de ensino mais conceituadas do Paraná e do Brasil.

Todas as segundas-feiras, a partir deste dia 8, até as vésperas do exame que acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro, os alunos terão acesso ao caderno com questões temáticas, além de conteúdos e dicas sobre as provas. Ao todo, serão 16 edições. Também durante a semana, no site da FOLHA, os estudantes contarão com dicas sobre os principais temas e assuntos da atualidade que podem ser cobrados na avaliação.





“É motivo de orgulho e alegria para nós, da Folha de Londrina, dar prosseguimento a essa parceria com o Colégio Marista. É uma oportunidade ímpar para estudantes que se preparam para o Enem não só de Londrina e dos outros municípios onde chega o jornal impresso, mas das várias regiões do país, pois o mesmo material é disponibilizado no site do jornal de forma aberta para não assinantes”, destaca Adriana De Cunto, Chefe de Redação da FOLHA.





O professor e coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina, Nilson Douglas Castilho, ressalta que um diferencial desta edição do FolhaEnem será o foco em demonstrar como a formação pessoal dos alunos pode contribuir para bons resultados no processo seletivo e na entrada nas universidades. “Da educação infantil ao ensino médio, permeado por acolhimento e desenvolvimento de diversas habilidades, tudo isso pode contribuir para um bom candidato do Enem e também para alguém muito mais preparado para provas da vida”, pontua.





