Jogos de RPG online fazem sucesso, veja os mais populares

A beleza dos jogos de videogame está em conhecer pessoas, jogar com os amigos, aprimorar suas habilidades e descobrir mundos novos. Isto é o que conquista gamers no mundo todo, especialmente quando falamos de jogos de RPG online.

O gênero RPG eletrônico é um sucesso desde sua concepção nos anos 80. Desde então ele se desenvolveu e diversificou. Hoje há um jogo de RPG para cada pessoa. E jogar junto é ainda melhor.

Por isso, preparamos esta lista de 5 jogos de RPG para jogar online. Assim, poderá se divertir com os amigos enquanto explora histórias magníficas e conquista os maiores adversários em batalhas PvE ou PvP. Vamos lá?

Top 5 jogos de RPG online

É amante de jogos RPG online ou simplesmente quer começar a se aventurar nesse mundo? Temos excelentes opções por aqui. Confira!





World of Warcraft



O MMORPG mais famoso do mundo foi lançado em 2004 e, mesmo quase 20 anos depois, World of Warcraft ainda é uma das melhores opções para fãs dos games do gênero.

Para começar a jogar basta criar uma conta e se inscrever. O jogo exige o pagamento de mensalidade, o que pode afastar algumas pessoas, mas compensa o valor em qualidade de jogabilidade e conteúdo.

Junto de pessoas de todo o globo você poderá fazer missões, enfrentar monstros, tomar parte em raids e explorar o mundo de Azeroth. São atividades de engajamento, com possibilidades infinitas e linhas narrativas que conquistaram jogadores, como a aclamada expansão Wrath of the Lich King.

Primeiramente, você escolherá a raça do seu personagem. As opções são clássicos da fantasia, como elfos, orcs, anões e humanos. Cada uma te colocará em uma facção, a Aliança ou a Horda, onde você encontrará companheiros para a vida e lutará em uma guerra de ideais.

Por fim, com conteúdo para uma vida de jogatina, muitas pessoas optam por comprar ouro WotLK barato. Isto pode ajudar você no início da sua jornada em Azeroth ou a upar aquele personagem novo que acabou de criar.





Path of Exile

Quando foi lançado, Path of Exile sofreu o estigma de ser apenas um”diablo-like”. E com razão. Sua jogabilidade hack’n slash com foco em ação intensa e a criação de builds customizadas era muito semelhante.

No entanto, hoje, o jogo conseguiu sair da sombra de sua inspiração e se tornar um nome de peso no mundo dos jogos de RPG online.

Após diversas expansões e a formação de uma comunidade enorme e apaixonada, o jogo oferece centenas de horas de diversão e batalhas intensas.

Exilado para o continente de Wraeclast, você deve sobreviver em meio a monstros e perigos inimagináveis. A história engajante te desafiará do início ao fim. E, quando conquistar poderes além da compreensão, forme grupos de até 6 pessoas para enfrentar adversários divinos.

Um diferencial de Path of Exile, da Grinding Gear Games, é a árvore de habilidade massiva. Com ela você criará um personagem verdadeiramente customizado, com a sua cara e estilo.





Genshin Impact

Para os fãs de anime, Genshin Impact, desenvolvido pela miHoYo, é um deleite. Os visuais coloridos e carismáticos possuem todo o charme das animações japonesas, e a narrativa não fica para trás.

Genshin Impact possui uma história divertida, personagens engajantes e, claro, uma jogabilidade fluida e engajante.

Fortemente baseado em The Legend of Zelda Breath of the Wild, tanto em visual quanto em mecânicas, o sucesso do jogo se dá muito pelo mundo prazeroso de explorar e descobrir o que te espera em cada canto.

O jogo é gratuito para jogar e te dá vários personagens para subir de nível, dominar as habilidades e enfrentar dungeons, desafios de exploração e campos de inimigos.

No entanto, ele é um jogo gacha. Ou seja, você usará recursos de jogo para tentar tirar, na sorte, um persongem ou arma que deseja. Isto pode o tornar meio frustrante para alguns, mas também excitante para outros.

Genshin Impact não é um MMO. Seu modo online exige que você convide outros para seu mundo ou seja convidado por eles. Assim, a jogatina online é mais organizada e permite que amigos se encontrem para brincar neste vasto mundo.





Final Fantasy XIV

Pertencente à aclamada série de RPGs da Square Enix, Final Fantasy XIV é um fenômeno no mundo dos MMOs. Com mais de 25 milhões de jogadores, o jogo enfrentou dificuldades em seu início mas, hoje, é sucesso absoluto.

Assim como WoW, ele possui um sistema de assinatura mensal para jogar, mas com um período grátis de 30 dias para você testar.

O motivo do sucesso de FFXIV é simples - ele é um RPG com história muito desenvolvida e mecânicas que capturam o interesse de jogadores. Assim como é esperado vindo de uma série há 35 anos no mercado.

Além disso, a customização é impressionante. Escolha entre raças únicas do mundo de Final Fantasy, 20 classes com jogabilidade única e muitos itens, entre armas, armaduras, pets e visuais fashion.

No mais, explore o mundo vasto e participe de missões, raids e outras atividades com amigos e outras pessoas do mundo todo.





Warframe