Grade de cursos da UTFPR Londrina é apresentada a estudantes em feira de profissões

A grade de cursos da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) está sendo apresentada aos alunos do ensino médio estadual de Londrina. Os adolescentes e jovens que estão cursando o 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio em Londrina, nesta semana, têm a oportunidade de conhecer e tirar algumas dúvidas sobre os cursos de engenharia oferecidos pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Londrina, nos dias 21 e 22 de novembro. São esperados cerca de 300 alunos da rede estadual de ensino na 4ª Feira de Profissões dos alunos de graduação.





O evento, organizado por técnicos e professores representantes de cada curso, disponibiliza vários alunos da graduação para sanar as curiosidades dos visitantes. “Quando eu ainda não era estudante, costumava ir nessas feiras e agora a UTFPR abre as portas para demonstrar os cursos. A gente sente falta de mostrar para o pessoal do terceirão o como a engenharia pode ser legal de cursar. Os estudantes pensam que é algo somente matemático e difícil, mas também é super prático, fora que a universidade tem ótimos professores”, diz João Victor Ribeiro Bortoto, 22, estudante do terceiro ano engenharia mecânica.

Além de aproximar os estudantes aos cursos ainda pouco divulgados, como a Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos, o objetivo é facilitar na escolha profissional. A Feira de Profissões busca dar mais visibilidade à universidade, que funciona há 15 anos em Londrina.





Professora de química do Colégio Estadual Acquaville, Thamires da Silva Souza, 28, acompanhou os alunos durante a manhã do primeiro dia de feira. “É uma oportunidade para eles conhecerem os cursos e a universidade, muitos deles ainda estão em cima do muro sobre o que querem cursar, alguns sei que vão para as humanas, mas tudo é conhecimento, né?”, comenta a professora que também é ex-aluna da universidade tecnológica.





O professor e coordenador do curso de Engenharia Química, Lucas Bonfim Rocha, 30, diz que a feira também é importante para os trabalhos sociais da instituição. “Algumas pessoas ainda não conhecem a universidade, temos trabalhado as ações de divulgação, principalmente esse ano e, além da divulgação dos cursos que podem auxiliar os estudantes a escolherem uma carreira que eles se identifiquem para entrarem na graduação da universidade, também estão sendo divulgados os projetos de extensão que a universidade desenvolve para apresentar a sociedade.”





