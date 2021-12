IBGE abre 1.812 vagas temporárias para realização do Censo 2022

Atribuições gerais: responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea, entre outras.

ACAI (Agente Censitário de Administração e Informática) Total de vagas: 1.781 Remuneração: R$ 1.700 Previsão de duração do contrato: até cinco meses, podendo ser prorrogado Atribuições gerais: adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores, entre outras.

Os editais foram publicados na edição desta terça-feira (14) do DOU (Diário Oficial da União). São oferecidas ao todo 1.812 vagas, e as remunerações previstas são de R$ 1.700 e R$ 3.677,27.

Inscrições





As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas pela internet, no site www.ibfc.org.br, e ficam abertas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 44 para Agente Censitário de Administração e Informática e de R$ 66 para Coordenador Censitário de Área.

Aval para contratar 209 mil temporários



O Ministério da Economia autorizou o IBGE a contratar, por tempo determinado, 209.024 profissionais para atuar na realização do Censo Demográfico 2022. A decisão consta de duas portarias publicadas no DOU do dia 3 de dezembro.



Do total de profissionais a serem selecionados, 5.500 são para o cargo de Agente Censitário Municipal; 18.420, para Agente Censitário Supervisor; 183.100 para recenseador; 31, para Coordenador Censitário de Área; 1.781, para Agente Censitário de Administração e Informática; 180, para Agente Censitário de Pesquisa por Telefone; e 12 para Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação.



O IBGE reiterou na segunda (13) que o orçamento necessário, viável, para a realização do Censo Demográfico 2022, é de R$ 2.292.907.087,00, sendo R$ 2 bilhões já registrados no PLOA 2022 (Projeto de Lei Orçamentária de 2022) e mais R$ 292.907.087,00 autorizados pela Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento.



No dia 4 de novembro, o instituto iniciou o primeiro teste nacional do Censo 2022. Foram escolhidos municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação, que serão percorridos por cerca de 250 recenseadores.



Os testes incluem todas as etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de coleta até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios e o modelo misto de entrevistas (presencial, pela internet ou por telefone).



Segundo o órgão, como ocorre em todas as pesquisas do IBGE, as informações prestadas aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido por lei. O Censo 2022 visitará todos os domicílios do país a partir de junho do ano que vem.