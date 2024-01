Inscrições para o Sisu estão abertas para 1.710 vagas em 114 cursos na UTFPR

Há oportunidades para 114 cursos de graduação em 13 cidades do Paraná





Estão abertas, até 25 de janeiro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação, com a oferta de 1.710 vagas em 114 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do Portal de Acesso Único do Governo Federal.



Metade das vagas são destinadas a estudantes que fizeram todo o Ensino Médio em escolas públicas. A novidade desta edição é que houve uma atualização da Lei de Cotas. Com isso, passam a existir cotas para quilombolas, além de categorias já existentes para pretos, pardos, indígenas (PPI) ou pessoas com deficiência.





Também há a modalidade para candidatos com renda familiar per capita de até 1 salário-mínimo, que devem comprovar a renda com o envio da folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O documento pode ser obtido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da prefeitura municipal.

Outra mudança no Sisu foi a forma de classificação. Primeiro, todos os candidatos concorrem às vagas de ampla concorrência. Depois, somente nos casos quando não alcançarem as notas nesta modalidade, os candidatos inscritos passam a disputar por cotas.





O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, também Portal Único de Acesso. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

