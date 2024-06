Inscrições para vestibulares da UEM se encerram nesta quarta-feira

As inscrições para os vestibulares de Inverno e EaD da UEM (Universidade Estadual de Maringá) terminam nesta quarta-feira (12). O prazo final para inscrições foi estendido em uma semana pela CVU (Comissão do Vestibular Unificado).





Ao todo, são ofertadas mais de 1.800 vagas para quase 80 cursos de graduação, com provas marcadas para o dia 14 de julho. O Vestibular de Inverno 2024 oferece 1.108 vagas em mais de 70 cursos presenciais, desenvolvidos em seis câmpus diferentes da UEM. Já o Vestibular EaD disponibiliza 755 vagas para as graduações em Ciências Biológicas, Física, História, Letras Português/Inglês e Pedagogia, distribuídas nos 21 polos EaD da instituição.

As inscrições são realizadas, exclusivamente, pelo site da CVU ou pelo aplicativo App Vestibular UEM. Após escolher o concurso desejado e clicar em “inscrições”, o candidato deve ler atentamente as orientações e iniciar o preenchimento do formulário de inscrição e do questionário socioeducacional. No Menu do Candidato, o vestibulando pode emitir o código pix ou o boleto para o pagamento da taxa de inscrição, que deve ser efetuado até esta sexta-feira (14).





Em todos os cursos, há reservas de vagas para cotas sociais, para negros ou para PcD (Pessoas com Deficiência). Os candidatos aprovados no Vestibular EaD poderão ingressar neste ano, enquanto os aprovados no Vestibular de Inverno começam seus cursos em 2025.

