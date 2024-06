EPE abre inscrições para concurso com 90 vagas e salário de R$ 13,8 mil

A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) do governo federal abre nesta quarta-feira (12) a partir das 16h as inscrições para seu concurso público de nível superior. Serão 90 vagas efetivas, com salário básico de R$ 13,8 mil mais benefícios.



O certame distribuirá posições para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética, alocados em 24 áreas de atuação. No total, além das vagas efetivas, serão preenchias 1.060 vagas no cadastro de reserva.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 1º de setembro nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis.



O valor da inscrição é de R$ 120 e os candidatos interessados poderão realizá-la neste link até o dia 11 de julho às 16h.

As vagas oferecidas no certame são para lotação no Rio de Janeiro ou em Brasília, a critério da conveniência e oportunidade da diretoria executiva da EPE.



Interessados no processo podem obter mais informações acessando os editais.

