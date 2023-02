Instituto oferece curso gratuito de preparo para o mercado de trabalho voltado a jovens no Paraná

O processo seletivo está aberto até o dia 8 de maio. Para se inscrever, o jovem precisa entrar neste site e passar por três momentos: primeiro, o jovem faz o cadastro, depois responde a um teste básico de Língua Portuguesa, Matemática e Análise de Perfil e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais a fim de realizar a matrícula do curso.

O Instituto PROA está com as inscrições abertas para um curso preparação on-line e gratuita para o mercado de trabalho. São mil vagas dirigidas a jovens de 17 a 22 anos, residentes do Paraná, que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas.

Após concluírem a formação essencial do curso, os jovens podem optar por cursar as trilhas técnicas disponíveis e potencializar ainda mais seu currículo profissional. São 7 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

A dbm Contact Center está com 90 vagas abertas para pessoas com deficiência (PCD) em todo o Brasil. Os critérios para inscrição são boa comunicação e diploma de ensino médio completo.

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, no 2º trimestre de 2022 a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos do Estado do Paraná era de 12,6%, o triplo em comparação com adultos. Geralmente, a taxa de desemprego entre jovens é maior do que a taxa de desemprego entre adultos porque os jovens geralmente têm menos experiência e qualificações, o que os torna menos competitivos no mercado de trabalho.





“Todo nosso esforço e dedicação é para criar oportunidades de emprego para os jovens. Sabemos o quanto esse público sofre com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete no primeiro emprego. Estamos muito felizes com a nossa chegada em um estado com tanto potencial como o Paraná, e a nossa ideia é trazer ainda mais oportunidades de desenvolvimento para os jovens paranaenses.”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.