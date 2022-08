Londrina: 53% entregam títulos de teste seletivo

Só 53% dos candidatos inscritos participaram da entrega de títulos de Teste Seletivo da Prefeitura de Londrina. São 33 vagas para arquitetos, engenheiros, geógrafos e técnicos em agrimensura.





No domingo (21), a prefeitura recebeu os títulos dos candidatos inscritos no Teste Seletivo Simplificado nº 97/2022. Ao todo, 547 pessoas se inscreveram neste processo e 293 entregaram a documentação. Ou seja apenas 53,56% dos inscritos cumpriram o exigido no edital

O teste é destinado à contratação de arquiteto, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro eletricista, geógrafo e técnico em agrimensura.





A secretária de Recursos Humanos, Juliana Bellusci, afirma que a comprovação da formação e tempo de experiencia são necessários porque o objetivo é que esses profissionais comecem imediatamente a exercer o ofício no poder público, por ser serviço temporário, não há muito tempo treiná-lo, então o contratado já tem que ter uma bagagem na área de atuação.





Além da entrega de documentos, os 11 candidatos inscritos para o cargo de técnico em agrimensura deveriam passar por uma avaliação prática, mas apenas 5 compareceram e concorrem a três vagas. Após essa entrega da documentação que comprova sua titulação escolar e acadêmica na Praça de Atendimento da Prefeitura, começa prazo para pessoas com Deficiencia que devem entregar o laudo entre os dias 24 e 25 e uma banca. A homologação será até o dia 26 de setembro para início em outubro.





Por meio deste Teste Seletivo Simplificado, a Prefeitura de Londrina contratará 33 profissionais para oito cargos diferentes, que atuarão por 12 meses, sendo que este prazo poderá ser prorrogado. Os salários variam de R$ 4.205,43 a R$ 7.853,56 conforme o cargo e os profissionais terão jornadas de 30 horas semanais. As vagas vêm para preencher as demandas das secretarias municipais de Obras e Pavimentação (SMOP), Educação (SME), do Ambiente (Sema) e na Agricultura e Abastecimento (SMAA), além do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina).