Londrina: professores da UEL fazem assembleia para decidir sobre greve

UEL divulga resultado da 1ª Convocação do Vestibular 2023 nesta quinta-feira

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL divulga, nesta quinta-feira (4), a 1ª convocação do Vestibular 2023. A lista com os nomes será divulgada a partir das 12 horas, no portal da Cops.