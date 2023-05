UEL divulga resultado da 1ª Convocação do Vestibular 2023 nesta quinta-feira

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL divulga, nesta quinta-feira (4), a 1ª convocação do Vestibular 2023. A lista com os nomes será divulgada a partir das 12 horas, no portal da Cops.





Os novos alunos deverão se atentar para a pré-matrícula obrigatória, que será realizada entre 4 a 14 de maio, no Portal do Estudante. Os aprovados deverão fazer upload dos documentos pessoais e escolares, conforme descrito no Manual do Candidato.

Os aprovados deverão iniciar as aulas do ano letivo 2023 no dia 17 de julho.





A Cops também divulga nesta quinta-feira a relação dos classificados no processo seletivo, bem como o Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases). Os resultados estarão disponíveis a partir das 14 e 18 horas, respectivamente, no portal da Cops.

As provas da 2ª fase foram realizadas nos dias 2, 3 e 4 de abril, exclusivamente em Londrina, e registraram uma abstenção de 13,59% do total de inscritos (20.819 estudantes).