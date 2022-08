Londrina terá projeto de tecnologia de alimentos

Londrina acaba dar o start no projeto de tecnologia de alimentos Foodtech, desenvolvido pelo IFPR (Instituto Federal do Paraná) com atuação em três frentes distintas: ensino, cursos e pesquisas.





O projeto está sendo implantado de maneira paulatina. Desde o início de agosto, alunos do instituto já estão realizando projetos em sala de aula sobre o tema. Até o final do ano, a previsão é que sejam ministrados cursos e, a partir de março de 2023, as pesquisas propriamente ditas devem ser iniciadas.

“Sobre as novas pesquisas, estamos fazendo um estudo da região juntamente com a Agro Valley Londrina e correndo atrás de parcerias para ampliar o projeto”, explica Luiz Diego Marestoni, professor do IFPR de Londrina que coordena o Foodtech.





A inovação na área de alimentos foi um dos principais assuntos discutidos no 15° EncontrosFolha, realizado em 28 de julho de 2022, com o tema “Agricultura digital: a tecnologia como protagonista no campo”. Durante o evento se falou sobre a necessidade da inovação caminhar lado a lado à agricultura para garantir a segurança alimentar.





Acompanhe a entrevista com o professor Marestoni na Folha de Londrina.