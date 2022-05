Londrina vai incentivar educação empreendedora nas escolas

Incentivar a educação empreendedora com alunos desde as idades iniciais é compromisso nas escolas municipais de Londrina. De acordo com a responsável por Projetos Pedagógicos e Eventos da Secretaria Municipal de Educação, Carla Cordeiro, a proposta é empreender para vida. "Para que tenhamos cidadãos mais independentes e que tenham as competências validadas para vida pessoal", afirma.



Em sintonia com o ideal e as práticas da rede municipal, a Lei Municipal nº 13.321/21 dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino. De autoria dos vereadores Eduardo Tominaga e Giovani Mattos, foi sancionada em dezembro do ano passado. Os conceitos de empreendedorismo, tratados na lei são: desenvolvimento de habilidades, preparação para o mercado de trabalho, construção de competência profissional; educação financeira; livre iniciativa, sustentabilidade, ética e cooperação; capacidade de gestão, inovação e cultura organizacional.

Cordeiro explica que neste ano o trabalho se dará por meio da sequência didática que a secretaria organiza com professores dentro do cronograma. "Alinhando todas os conteúdos com o tema proposto, e junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) do Paraná, os comportamentos empreendedores serão trabalhados." A programação inclui o evento Londrina Mais, onde será realizada a feira do empreendedorismo.





