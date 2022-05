Londrina: Duque de Caxias terá Zona Azul da Leste-Oeste à JK

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) definiu que vai implantar o estacionamento rotativo na avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina, no trecho entre as avenidas Leste-Oeste e a Juscelino Kubitschek, totalizando 1,2 quilômetro de via com vagas de Zona Azul. O estacionamento deverá funcionar após outra mudança importante na avenida, que é a ampliação do horário para utilização dos outros veículos da faixa exclusiva para ônibus.

A expectativa é que até semana que vem, os demais carros também sejam liberados para usar a faixa dos veículos do transporte coletivo das 9h às 16h e não somente antes das 7h e depois das 19h, como é atualmente. Nesta quarta-feira (25), representantes da companhia e da Acil (Associação e Comercial e Industrial de Londrina) vão se reunir para debater ações de conscientização sobre a alteração, que era demanda antiga dos comerciantes.

“A implantação da Zona Azul vai acontecer num segundo momento. Quando estivermos com corredor (de ônibus) livre, haverá Zona Azul. Quando o corredor deixar de ser livre e for usado para os ônibus, vamos ‘tirar’ o estacionamento rotativo, para que a Duque de Caxias sempre tenha duas pistas, para que o fluxo seja bom, sem problema de engarrafamento”, afirmou Marcelo Cortez, presidente da CMTU, respondendo questionamento da FOLHA.





