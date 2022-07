Mais de 40 cursos de mestrado e doutorado da UEL abrem vagas para estudante especial

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG) divulga o Edital PROPPG/DPG/DAM Nº029/2022 para seleção de estudante especial em 44 cursos de mestrado e doutorado. Podem participar alunos que já tenham concluído a graduação e desejam cursar algumas disciplinas dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da UEL. As inscrições estarão abertas de 22 a 25 de julho e devem ser feitas na página da ProPPG, juntamente com envio da documentação exigida.

Participar da pós como aluno especial significa que os estudantes têm acesso a disciplinas optativas do curso, como explica a diretora de Pós-Graduação da ProPPG, Mariana de Andrade. Eles devem cumprir a carga horária e as atividades propostas para receberem nota ao final da disciplina. Com isso, caso passem na seleção do programa no futuro, podem pedir equivalência para cumprimento dos créditos de aula.

Editais

Os estudantes interessados deverão observar o edital específico do programa de pós-graduação de seu interesse. O documento traz informações importantes como período de inscrição e isenção, total de vagas por disciplina, documentos necessários, período e critérios de seleção, entre outras.

O resultado da seleção será divulgado no dia 1º de agosto, a partir das 16h, na página dos programas e no site da ProPPG. A matrícula será realizada diretamente no Portal do Estudante de Pós-graduação. As aulas começam no segundo semestre de 2022.





Programas de Pós-graduação da UEL





Confira abaixo a relação completa dos Programas de Pós-graduação da UEL, dividida por Centro de Estudo, com oferta de vagas para aluno especial:





CCA





Mestrado e Doutorado em Agronomia;





Mestrado e Doutorado em Ciência de Alimentos;





CCB





Mestrado e Doutorado em Análise do Comportamento;





Mestrado e Doutorado em Ciências Fisiológicas;





Mestrado em Ciências Biológicas;





Mestrado em Genética e Biologia Molecular;





Mestrado em Psicologia;





CCE





Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática;





Mestrado e Doutorado em Geografia;





Mestrado e Doutorado em Química;





Mestrado em Ciência da Computação;





Ceca





Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação;





Mestrado e Doutorado em Educação;





Mestrado em Comunicação;





Cesa





Mestrado e Doutorado em Direito Negocial;





Mestrado e Doutorado Serviço Social e Política Social;





Mestrado em Administração;





Mestrado em Economia Regional;





CLCH





Mestrado e Doutorado em Estudos da Linguagem;





Mestrado e Doutorado em Filosofia;





Mestrado e Doutorado em Letras;





Mestrado e Doutorado em Sociologia;





Mestrado em História Social;





Mestrado Profissional em Letras Estrangeiras Modernas;





CTU





Mestrado e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UEM;





Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil;





Mestrado em Engenharia Elétrica;





Doutorado em Engenharia Elétrica/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UTFPR-Cornélio Procópio .





Mais informações sobre a pós-graduação na página da ProPPG.