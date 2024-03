Mais de 600 candidatos participam do XXIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná em oito polos

PROVAS





No domingo (24), os candidatos fazem a prova oral, em Língua Portuguesa. No segundo dia, segunda (25), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais (Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química), além da Redação, interpretação de texto e língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Guarani ou Kaingang).





De acordo com o cronograma, a divulgação dos aprovados será no dia 18 de abril, no portal da Cops. Os aprovados deverão, no ato da matrícula, escolher um dos cursos oferecidos pela instituição, conforme consta no Manual do Candidato.





O candidato indígena aprovado na UEL será matriculado diretamente no Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica, que tem o objetivo de ambientar o estudante no meio acadêmico. O Ciclo tem duração de um ano e é organizado em três campos – Ciências da Natureza, Matemática e Língua Portuguesa, utilizando metodologia da problematização e da reflexão para o desenvolvimento da criticidade, além de permear os conteúdos e conceitos de cada área.





O concurso prevê o cumprimento das leis estaduais nº 13.134/2001 e nº 14.995/2006, que instituem vagas suplementares para comunidades indígenas nas instituições públicas.