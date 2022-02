Mais de 98% da comunidade acadêmica da UEL está vacinada contra a Covid-19, aponta levantamento

De acordo com o levantamento feito pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) a respeito da vacinação da comunidade acadêmica contra a Covid-19, mais de 98% dos membros universitários estão imunizados, sendo 98,8% dos estudantes de graduação, 99,1% dos professores e 98,1% dos agentes universitários. O questionário foi disponibilizado nos portais do estudante e do servidor em 11 de janeiro, pelo Ato Executivo 001/2022, a última apuração das respostas foi feita nesta sexta-feira (11), um mês após a liberação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Entre os estudantes de graduação, foram recebidas 11.996 respostas (99,3% do total de estudantes matriculados), dos quais 11.847 comprovaram terem se vacinado. Outros 149 (1,2% dos respondentes) declararam não estarem imunizados, sendo 114 por motivos pessoais e 35 por recomendação médica.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em relação aos agentes universitários do Campus, foram recebidas 1097 respostas (96,3% dos agentes), com 1076 vacinados e 21 não vacinados (1,9% dos respondentes). Entre os não vacinados, 17 alegaram questões pessoais e quatro orientação médica. Já entre os professores, dos 1581 que responderam (95,5% da categoria), 1567 indicaram estar vacinados e 14 não vacinados, sendo oito por questões pessoais e seis por orientação médica.





Os dados confirmam, ainda, que a comunidade interna da UEL buscou manter o ciclo vacinal atualizado, uma vez que 11567 estudantes de graduação, 1169 agentes e 1557 docentes já haviam tomado a segunda ou a terceira dose da vacina. Apenas 280 do total de estudantes de graduação, oito professores e oito agentes universitários haviam tomado apenas a primeira dose, o que significa imunização completa para os que tomaram a vacina do Laboratório Janssen.





A aplicação do questionário integrou o conjunto de ações do Serviço de Vigilância Covid-19 da UEL. Os questionários ainda estão disponíveis no Portal do Estudante e Portal do Servidor.

Continua depois da publicidade





Levantamento satisfatório





Segundo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, a Administração juntamente com os órgãos superiores (CEPE e CA) definiram que as aulas presenciais só seriam retomadas na totalidade a partir do momento em que todos tivessem acesso às vacinas. Ele explicou que a decisão de aplicar o questionário teve como objetivo mapear a incidência da vacina entre os membros da comunidade, visando garantir a segurança necessária.





Carvalho considera que o levantamento foi organizado e bem-sucedido, demonstrando que quase 99% dos estudantes estão vacinados, sendo que a maioria com duas doses. Entre os agentes universitários e professores a situação é bastante semelhante. “Nossa comunidade demonstrou que acreditou no esforço da ciência para dar conta desta pandemia. Essa grande quantidade de pessoas vacinadas demonstra também que o retorno presencial é bastante seguro”. Ainda segundo o reitor, o ato executivo que instituiu e regula o mapeamento vacinal da comunidade universitária traz reflexos na vida da instituição. Ele lembrou que estudantes que não responderam o formulário não tem acesso ao Portal do Estudante. O mesmo ocorre com professores e agentes universitários.





O resultado desse levantamento, de acordo com o Ato Executivo 001/2022, deverá ser encaminhado para análise dos Conselhos Superiores da UEL, que ficarão responsáveis por avaliar os encaminhamentos a partir do resultado obtido. “Diferente de outras Universidades, conforme planejamos desde agosto do ano passado, decidimos pelo retorno presencial gradual, possibilitando adequações frente às condições sanitárias. Deixamos uma margem dentro do calendário acadêmico para tornar o processo de retorno mais espaçado, como aconteceu. Foram ações planejadas”, finalizou.